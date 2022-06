Upcoming Maruti Cars: नई ब्रेजा से लेकर YTB, YY8, YFG और Jimny तक, मारुति लॉन्च करेगी ये 7 नई कारें

Maruti To Launch 7 New Cars In India: मारुति सुजुकी अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कंपनी आने वाले समय में कई कारें लॉन्च करेगी. इनमें से 7 कारों की जानकारी हम आपके लिए लाए हैं. हालांकि, इन 7 कारों में कई ऐसी कारें भी हैं, जिनके बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

New Maruti Brezza

अगली पीढ़ी की मारुति सुजुकी ब्रेज़ा 30 जून को भारत में लॉन्च होने वाली है. नए मॉडल के नाम से 'विटारा' प्रिफिक्स को हटा दिया गया है. एसयूवी को 1.5 लीटर एनए पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसमें माइल्ड हाइब्रिड भी हो सकता है.

New Maruti midsize SUV (codename: YFG)

मारुति की नई मिडसाइज एसयूवी भी पाइपलाइन में है, जो एस-क्रॉस की जगह ले सकती है. इस आगामी मॉडल में दो इंजन विकल्प- 1.5L पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन और 1.5L पेट्रोल 'स्ट्रॉन्ग' हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है.

New-gen Maruti Alto

मारुति की सबसे सस्ती कार ऑल्टो को भी अपडेट किया जा रहा है. नई जनरेशन की ऑल्टो को 2023 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. नए मॉडल के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है.

Maruti Baleno-based crossover (codename: YTB)

मारुति अपनी रेंज में एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी जोड़कर अपनी एसयूवी लाइनअप का और विस्तार करने की योजना बना रही है. यह नया मॉडल नई बलेनो हैचबैक पर आधारित कूप-स्टाइल का क्रॉसओवर हो सकता है. इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है.

Maruti Jimny

सुजुकी जिम्नी के 5-डोर/लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन पर भी काम चल रहा है. मारुति सुजुकी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है. यह ग्लोबल मार्केट में मौजूद सुजुकी जिम्नी की तुलना में बड़ी हो सकती है. इसे 5 और 7-सीटर, दोनों विकल्पों में पेश किया जा सकता है.

New Maruti electric SUV (codename: YY8)

मारुति सुजुकी और टोयोटा संयुक्त रूप से भारतीय बाजार के लिए एक इलेक्ट्रिक एसयूवी विकसित कर रही हैं, जो 2024 तक आ सकती है. यह 48 kWh बैटरी और 59 kWh बैटरी बैक के साथ लाई जा सकती है. इसमें 2WD और AWD मिल सकता है.

Maruti Swift CNG/Baleno CNG

उम्मीद की जा रही है कि इंडो-जापानी कार निर्माता अपनी लोकप्रिय हैचबैक स्विफ्ट और बलेनो के एस-सीएनजी वर्जन भी पेश कर सकती है. हालांकि, निर्माता इसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं. कंपनी की ओर से इस संबंध में कई बयान नहीं आया है.

यह भी पढ़ें- भारत में इस SUV को मिला सबसे ज्यादा सुरक्षित कार होने का अवॉर्ड



यह भी पढ़ें- हो गया कमाल! बिना पेट्रोल के 1202KM दौड़ी ये गजब की कार, लगे सिर्फ 14 घंटे

लाइव टीवी