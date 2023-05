Car Smell: बदबू की वजह से कार में बैठना हो गया है मुश्किल? इन घरेलू नुस्खों से छूमंतर होगी दुर्गंध

How to Remove Smell from Car: खुद की कार होना हर किसी का सपना होता है. पिछले कुछ सालों में कार की डिमांड पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है. अब आर्थिक रूप से मजबूत हर घर में कार देखने को मिल जाती है. महीना गर्मी का है, तपीश और नमी के कारण हो सकता है आपके के कार के अंदर का माहौल खुशनुमा न हो. इसकी वजह दुर्गंध हो सकती है. कार के केबिन में यूं तो लोग एयर फ्रेशनर रखते ही हैं लेकिन अगर आप अपनी कार की केबिन को घरेलू नुस्खे से खुशबुदार बनाना चाहते हैं तो यह खबर आप ही के लिए है. हम आपको टिप्स बताएंगे लेकिन उससे पहले जान लीजिए कार की केबिन से आखिर बदबू आती क्यों है.