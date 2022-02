Hyundai ने किया ऐसा कमेंट, यूजर्स ने कहा- कर दो इसको 'TATA'; कंपनी ने मांगी माफी

नई दिल्ली: मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए उनका बिजनेस ही सबकुछ होता है. उनके लिए उस देश के लोगों की भावनाएं भी कतई मायने नहीं रखतीं जहां उन्हें अपनी यूनिट्स या प्रोडक्ट बेचना होता है. विदेशी कंपनियों की इस सोच से जुड़े ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. ताजा मामला दक्षिण कोरियाई कंपनी Hyundai से जुड़ा है जिसकी पाकिस्तानी यूनिट की तरफ से किए गए विवादित ट्वीट को लेकर भारत में Hyundai के बहिष्कार की मांग होने लगी.

Hyundai की पाकिस्तान यूनिट ने जो ट्वीट किया उसमें कश्मीर की आजादी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. बात निकली तो दूर तक गई. कंपनी को लेने के देने पड़ने की नौबत नजर आई तो Hyundai (Pakistan) ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया जो भारत में वायरल हो चुका था. भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने ह्यूंदई की इस हरकत पर कड़ी नाराजगी और आपत्ति जताते हुए सीधे सीधे और फौरन माफी मांगने को कहा.

इसके जवाब में कंपनी ने रविवार शाम एक आधिकारिक बयान जारी किया. इससे लोगों का पारा सांतवे आसमान पर पहुंच गया है. गुस्सा और भड़का तो ट्विटर पर ही लोगों ने Hyundai की जमकर लानत मलानत कर डाली. ट्विटर पर एक यूजर ने लिख दिया कि लगता है- भारत में Hyundai को TATA कहने का समय आ गया है. वहीं कुछ ने कहा कि पाकिस्तानी यूनिट के ट्वीट की निंदा करते हुए माफी मांगने के बजाए इंडिया की यूनिट अलग राग अलाप रही है.

कंपनी ने कहा है कि भारत में वह पिछले 25 साल से कारोबार कर रही है और राष्ट्रीयता की भावना का तहे दिल से सम्मान करती है. कंपनी से जोड़कर किया गया सोशल मीडिया पोस्ट इस महान देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के खिलाफ है. हम इस देश और यहां के लोगों की बेहतरी के प्रयास करते रहेंगे. इस बयान के बाद कंपनी पर लोगों ने जमकर भड़ास निकली.

Hyundai ने Twitter पर बॉयकॉट के ट्रेंड के बाद उसकी इंडियन सब्सिडियरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह भारतीय राष्ट्रवाद का सम्मान करती है. कंपनी ने भारत को Hyundai Brand के लिए दक्षिण कोरिया के बाद दूसरा घर भी करार दिया. Hyundai Motor India ने बयान में कहा कि वह भारतीय बाजार के लिए लंबे समय से कमिटेड है. हमें ऐसे पोस्ट से जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. यह भारत जैसे महान देश के लिए हमारी सेवा और बेमिसाल कमिटमेंट पर आघात है.

Official Statement from Hyundai Motor India Ltd.#Hyundai #HyundaiIndia pic.twitter.com/dDsdFXbaOd

— Hyundai India (@HyundaiIndia) February 6, 2022