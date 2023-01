Citroen C3 में हैं इतनी कमियां कि गिनते-गिनते थक जाएंगे! कम कीमत के झांसे में आ रहे लोग

Why Not To Buy Citroen C3: सिट्रोएन सी3 देखने में काफी स्टाइलिश लगती है. इसे देखकर सस्ती कार वाली फील नहीं आती है. यह कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. यह दो इंजन ऑप्शन- 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड के साथ आती है. इसका टर्बो-पेट्रोल काफी पंची और रेस्पॉन्सिव है जबकि नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन अच्छा ड्राइवेबिलिटी ऑफर करता है. कार के केबिन में मिलने वाला 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और इस्तेमाल करने में काफी अच्छा है. लेकिन, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. कार में तमाम कमियां भी हैं, जिन्हें ग्राहक अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आगे सही से देख नहीं पाते हैं. इसकी कीमत 5.98 लाख रुपये से शुरू होकर 8.25 लाख रुपये तक जाती है.

सिट्रोएन सी3 की कमियां

इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो अगर दिए जाते तो ग्राहकों के लिए अच्छा होता, जैसे- इलेक्ट्रिक ओआरवीएम एडजस्टमेंट, आईआरवीएम डिमर (मैनुअल भी नहीं), क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वाइपर और डिफॉगर, रिवर्सिंग कैमरा, अलॉय व्हील और टैकोमीटर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं. इसके अलावा, कार में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया जाता है जबकि इंजन ऑप्शन दो मिलते हैं. यह किसी भी ऐसे ग्राहक के लिए बहुत बड़ी कमी है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार चाहता होगा. और, वैसे भी जब भारत में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसे न देना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है.

इसके 1.2L NA पेट्रोल का हाईवेपर परफॉर्मेंस औसत दर्जे का है. इसका 5-स्पीड एमटी भी खास अच्छे से काम नहीं करता है. कभी-कभी गियर शिफ्ट करने में परेशानी करता है. कार के केबिन का मैटेरियल भी अच्छा क्वालिटी का नहीं लगता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर की जा सकती था लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने मैटेरियल की क्वालिटी घटा दी.

एर्गोनोमिक के मामले में भी कार में कुछ-कुछ कमियां महसूस हो सकती है, जैसे रियर पावर विंडो स्विच की प्लेसमेंट काफी ऑड लगती है. कार के केबिन की चौड़ाई भी 5 लोगों के लिए बेहतर नहीं है. इसमें 4 ही एडल्ट्स सही से बैठ सकते हैं. कंपनी का डीलरशिप नेटवर्क भी छोटा है, ऐसे में लॉन्ग टर्म में कार की विश्वसनीयता और ऑफ्टर सेल सर्विस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं