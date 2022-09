Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 24 September 2022

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG कार, 1KG में चलेगी 35KM, कीमत भी ज्यादा नहीं । Click here to read

Best Mileage CNG Car in india: सीएनजी कारों को सबसे ज्यादा उनके माइलेज के लिए पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सारी सीएनजी कारों में सबसे ज्यादा माइलेज कौन सी कार देती है? यहां हम आपको ऐसी ही 3 गाड़ियों की लिस्ट बता रहे हैं.

Amazon-Flipkart Sale में बेहद सस्ती मिल रही 5 कार एक्सेसरीज, कीमत 89 रुपये से शुरू । Click here to read

Car accessories online: ऑनलाइन सेल में कार एक्सेसरीज को भी छूट पर बेचा जा रहा है. आप भी फ्लिपकार्ट और अमेजन सेल में अपनी गाड़ी के लिए जरूरी एक्सेसरीज को कम कीमत पर खरीद सकते हैं. यहां हम आपको ऐसी ही 5 सस्ती एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं.

टाटा ने लॉन्च किया अपनी सबसे छोटी SUV का स्पेशल एडिशन, सिर्फ इतनी रखी कीमत । Click here to read

Tata Punch Camo Edition: टाटा पंच कैमो एडिशन के इंटीरियर में मिलिट्री ग्रीन इंसर्ट मिलते हैं. इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 7 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

300KM चलेगी यह सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फास्ट चार्जिंग का भी फीचर, एक पांव से चल सकेगी । Click here to read

Cheapest electric car: टाटा मोटर्स भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार Tata Tiago EV लॉन्च करने जा रही है. टाटा मोटर्स ने बताया कि टियागो ईवी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी. इसके अलावा क्रूज कंट्रोल और वन पेडल ड्राइव तकनीक (one pedal drive) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

Yamaha ने चुपके से लॉन्च किया यह स्टाइलिश स्कूटर, लुक ऐसा कि स्पोर्ट्स बाइक भी 'फेल' । Click here to read

Yamaha new scooter: कंपनी ने अपने पहले से मौजूद Aerox 155 मैक्सी स्कूटर का नया MotoGP एडिशन लॉन्च किया है. स्टाइलिश और स्पोर्टियर दिखने वाले इस स्कूटर की कीमत 1.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Wagon R पसंद नहीं तो इनमें से खरीद सकते हैं कोई भी कार, मिलेगा 35KM तक का माइलेज । Click here to read

Wagon R Rivals: टाटा पंच की कीमत करीब 5.93 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 9.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 पीएस पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

Toyota ला रही Flex-Fuel वाली पहली कार, महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगा छुटकारा । Click here to read

First Flex Fuel Car: जापान की वाहन निर्माता टोयोटा भारत में पहली फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली कार (Flex Fuel car in india) लाने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 28 सितंबर को Toyota Corolla hybrid गाड़ी पेश करेगी.

TVS ने चुपके से लॉन्च कर दिया ये सस्ता धांसू स्कूटर, Honda Activa जैसे हैं फीचर्स! । Click here to read

TVS Jupiter: नया टीवीएस जुपिटर क्लासिक स्पेशल एडिशन दो कलर स्कीम- रीगल पर्पल और मिस्टिक ग्रे में पेश किया गया है. इसके इंजन, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इस बड़ी कंपनी ने ग्राहकों से वापस मांगी अपनी लाखों कारें, इसके पीछे बताई ये वजह । Click here to read

Tesla Cars: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी का कहना है कि वह प्रभावित हुए वाहनों के लिए ओवर-द-एयर (ओटीए) फर्मवेयर अपडेट जारी करेगी, जिससे वाहन के स्वचालित विंडो रिवर्सल सिस्टम व्यवहार में सुधार होगा.

Hyundai Creta पसंद नहीं तो इनमें से खरीद सकते हैं कोई भी SUV, ये हैं 4 बेस्ट ऑप्शन । Click here to read

Creta Rivals: किया सेल्टोस की कीमत करीब 10.49 लाख रुपये से 18.65 लाख रुपये तक जाती है. इसमें तीन इंजन- 1.5 लीटर पेट्रोल (115पीएस/144एनएम), 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल (140पीएस/242एनएम) और 1.5-लीटर डीजल (115पीएस/250एनएम) का ऑप्शन मिलता है.

