Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 19 September 2022

इस बाइक ने पलट दी Royal Enfield की किस्मत, सस्ते दाम की वजह से जमकर हो रही बिक्री ।

Best Selling 350cc Bikes: रॉयल एनफील्ड Classic 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली 350सीसी बाइक बनी हुई है. लेकिन इसी कंपनी की एक और बाइक है, जिसे जमकर खरीदा जा रहा है. यह हाल ही में आई Royal Enfield Hunter 350 है.

आ गई दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल, 100KM की टॉप स्पीड, कीमत है इतनी ।

World first flying bike: उड़ने वाली कार को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं. अब दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक भी आ गई है. हाल ही में इस बाइक को डेट्रॉइट ऑटो शो में प्रदर्शित किया गया है. उड़ने वाली बाइक का वीडियो देख हर कोई हैरान है.

आते ही हिट हुई मारुति की ये SUV, वेटिंग इतनी कि आज बुक करेंगे तो भी अगले साल मिलेगी ।

Grand Vitara: हाल ही में पेश की गई नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा मिड-साइज़ एसयूवी को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है लेकिन लॉन्च से पहले ही कंपनी को इसकी 55,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई हैं.

बड़ी टेंशन खत्म! अब RC होगी ऑनलाइन ट्रांसफर, नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर ।

Online Apply for Transfer of Ownership: ड्राइविंग लाइसेंस, RC जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें RTO के कई चक्कर काटने पड़ते हैं. हालांकि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. MORTH ने ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसी 58 सर्विसेस को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है.

सबसे ज्यादा बिकने वाली कार को टक्कर देगी टाटा की ये नई गाड़ी, टेस्टिंग के दौरान दिखी ।

Tata Altroz: टाटा अल्ट्रोज को पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था. इसे पांच ट्रिम लेवल- XE, XM, XT, XZ और XZ (O) में पेश किया गया था. बाजार में यह मारुति सुजुकी बलेनो को टक्कर देती है, जिसे हाल ही में मिड-लाइफ अपडेट मिला है.

सेफ्टी में फिसड्डी निकली यह पॉपुलर SUV, क्रैश टेस्ट में मिला सिर्फ 1 स्टार, कीमत 9 लाख ।

Honda safety rating: सेफ्टी फीचर्स से लेकर सेफ्टी रेटिंग्स तक, हमें बताती है कि कार कितनी मजबूत होगी. हाल ही में होंडा की एक पॉपुलर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग आई है, जिसने ग्राहकों को पूरी तरह निराश कर दिया. इस गाड़ी को सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है.

कार चोरी होने से बचानी है तो उसमें लगाएं ये सस्ती डिवाइस, तुरंत चल जाएगा चोर का पता! ।

Anti Theft Device For Cars: एंटी थेफ्ट डिवाइस को कार में इंस्टॉल करना होता है और फिर उनकी संबंधित ऐप को मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है, जिससे वह डिवाइस ऐप के जरिए आपके मोबाइल से भी जुड़ जाती है और जब चोर कार चोरी करने की कोशिश करता है, तो मोबाइल के जरिए कार मालिक को अलर्ट मिल जाता है.

Hero ने चुपके से लॉन्च कर दी नई Splendor, कीमत बस ₹70 हजार, भर-भरकर माइलेज ।

Hero new bike: भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने चुपके से एक नई स्प्लेंडर लॉन्च की है. खास बात है कि इस बाइक की कीमत तो कम है ही, साथ ही माइलेज में भी यह शानदार है.

आपकी गाड़ी में टक्कर मारकर भाग गया कोई, चुटकियों में निकल जाएगी उसकी डिटेल्स ।

RTO Vehicle Information: कई बार रोड पर चलते समय ऐसा देखा जाता है कि कोई आपकी गाड़ी या बाइक को टक्कर मारकर भाग जाएं. उस स्थिति में भी आप इस (Vaahan Portal) तरीके का इस्तेमाल कर मालिक की जानकारी पा सकते हैं.

