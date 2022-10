Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 19 October 2022

Honda ला रही कमाल की बाइक, पेट्रोल ही नहीं इस फ्यूल से भी चलेगी, खर्चा होगा बेहद कम । Click here to read Full Story

Flex Fuel Bikes: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया (HMSI) फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना बना रही है. पॉपुलर दोपहिया वाहन निर्माता होंडा ने घोषणा की है कि नई फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल अगले दो सालों में लॉन्च की जाएगी.

ऑल्टो से भी छोटी Electric Car लॉन्च, 3 दरवाजे और 4 सीट्स, चलती है 240KM ।

Mini electric car: खास बात है कि लंबाई में यह कार मारुति ऑल्टो 800 से भी छोटी है. जहां ऑल्टो की लंबाई 3.44 मीटर है, वहीं e.wave.x की लंबाई सिर्फ 3.41 मीटर है. इस माइक्रो ईवी में 3 दरवाजे और 4 सीटें मिलती हैं.

धमाल मचाने आ रहीं ये 7 सीटर कार, बड़ी फैमिली के लिए रहेंगी जबर्दस्त, लॉन्चिंग जल्द ।

7 seater car: अगर आप भी फैमिली के लिए MPVs कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन रुक जाइए. इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं भारत में जल्द लॉन्च होने जा रही MPV कारों की लिस्ट:

Maruti की गाड़ियों में माइलेज बढ़ाने वाला जबर्दस्त फीचर, बहुत कम लोग करते हैं यूज ।

Maruti Mileage Feature: मारुति सुजुकी की भी अपनी गाड़ियों को काफी फीचर लोडेड बनाने लगी है. हालांकि हममें से अधिकतर लोगों को गाड़ी के सभी फीचर्स की जानकारी नहीं होती. Maruti की कार में माइलेज बढ़ाने वाला भी एक फीचर मिलता है.

Delhi में इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर चार्जिंग की झंझट खत्म, सरकार ने सुनाई बड़ी खुशखबर ।

Charging stations in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी को अगले दो महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे. केजरीवाल ने मंगलवार को ऐसे 11 चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया और कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

Nissan ने किया धमाका, भारत में पेश की एक साथ 3 SUV, यहां देखें फीचर्स।

Nissan cars in india: निसान इंडिया ने आज 3 नई एसयूवी से पर्दा उठाया है. इनमें Nissan X-Trail, Nissan Qashqai और Nissan Juke शामिल हैं. इनमें से निसान एक्स-ट्रेल की बिक्री सबसे पहले शुरू होगी.

CNG कार वाले सावधान! नोएडा में धू-धूकर जल उठी कार, आप मत करना यह गलती। Noida CNG Car Fire: आपने अक्सर सीएनजी कारों में आग लगने की खबरें सुनी होंगी. हाल ही में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है. नोएडा में सीएनजी भराने के तुरंत बाद एक गाड़ी में आग लग गई. कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई

700KM से ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च, अंदर है टीवी जितना बड़ा डिस्प्ले। Mercedes electric SUV: मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई कार EQE इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया है. यह गाड़ी फुल चार्ज होकर 700 किमी. से ज्यादा चल जाएगी, साथ ही इसका लुक बेहद ही शानदार बनाया गया है.

पैसों का कर लो जुगाड़, भारत में लॉन्च को तैयार 5 धांसू कार, कीमत होगी 10 लाख से कम ।

Upcoming Cars in india: अगर आप भी अपने लिए एक नई कार की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा समय रुक जाइए. जल्द ही बाजार में कई शानदार कारें लॉन्च होने वाली हैं. हम आपके लिए 5 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से कम रहने वाली है.

Mahindra Scorpio N में नहीं दिए 5 जरूरी फीचर्स, कई सस्ती गाड़ियों में भी मिलते हैं ।

Mahindra Scorpio N Features: ढेर सारी खूबियों के बावजूद इस गाड़ी में कई जरूरी फीचर्स मिसिंग नजर आते हैं. हम आपको बता रहे हैं उन 5 फीचर्स की लिस्ट, जो Mahindra Scorpio N नहीं मिलते.