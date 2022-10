Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 02 October 2022

इस 4 लाख की कार ने मचाया धमाल, देखती रह गई Baleno-WagonR, सबसे ज्यादा बिकी । Click here to read Full Story

Maruti Car Sales: नंबर वन गाड़ी की रेस में लगातार मारुति सुजुकी WagonR और मारुति सुजुकी Baleno में जंग चल रही है. हालांकि सितंबर महीने में एक तीसरी गाड़ी ने इन दोनों को पछाड़ते हुए नंबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है.

Bike चलाने वाले जरूर रखें यह छोटा सा डिवाइस, कीमत बस ₹100, बड़े नुकसान से बचा लेगा । Click here to read Full Story

Bike Accessories: हेलमेट के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसे अपने साथ रखना पड़ता है. खासकर अगर आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि स्कूटर वाले चालक हेलमेट को अंडर सीट स्टोरेज में रख देते हैं.

Scorpio-N से ज्यादा Scorpio Classic खरीदने का है मन? तो जरूर जान लें ये 5 बड़ी बातें । Click here to read Full Story

Scorpio Classic: महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत 11.99 लाख रुपये से 15.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. स्कॉर्पियो क्लासिक दो वेरिएंट- एस (बेस वेरिएंट) और एस11 (टॉप वेरिएंट) में उपलब्ध है.

Hero का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 लॉन्च, 165KM की मिलेगी रेंज, कीमत है बस इतनी । Click here to read Full Story

Hero Vida Electric Scooter: हीरो Vida के तहत पहला स्कूटर Vida V1 लॉन्च किया है. यह स्कूटर दो वेरिएंट- Vida V1 Plus और V1 Pro में लाया गया है. हीरो का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को कई बेहतरीन-इन-क्लास फीचर्स के साथ पेश किया गया है

कैसी है सबसे ज्यादा रेंज वाली Electric Car, पढ़िए मर्सिडीज बेंज EQS 580 का रिव्यू । Click here to read Full Story

Mercedes benz electric car: मर्सिडीज देश की सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार Mercedes-Benz EQS 580 ले आई है. यह इलेक्ट्रिक सेडान फुल चार्ज में 857KM की रेंज ऑफर करती है.

21 हजार में बुक होगी देश की सबसे सस्ती Electric Car, आधे घंटे चार्ज में चलेगी 110KM । Click here to read Full Story

Tata Tiago EV booking amount: कंपनी ने बताया कि इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस गाड़ी की कीमत 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 11.79 लाख रुपये तक जाती है.

Grand Vitara में नहीं मिलते ये 5 फीचर्स लेकिन इस SUV में मिलते हैं । Click here to read Full Story

Grand Vitara Vs Taigun: फॉक्सवैगन ताइगुन के टॉप-एंड वेरिएंट में हलोजन-बेस्ड रिफ्लेक्टर फॉग लैंप मिलते हैं जबकि ग्रैंड विटारा में स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स मिलती है और फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं.

Maruti ने इस गाड़ी से खेला बड़ा दांव, 724% बढ़ गई सेल, ग्राहकों की लग गई लाइन । Click here to read Full Story

Best Selling SUV: मारुति सुजुकी के लिए भी बीता महीना शानदार रहा है. टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में अकेले मारुति सुजुकी की 6 गाड़ियां हैं. कंपनी की मारुति ऑल्टो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है.

WagonR या Celerio, आपके लिए कौनसी होगी बेस्ट? कीमत से लेकर माइलेज तक, सब जानें । Click here to read full story

Celerio Vs WagonR: वैगनआर की कीमत करीब 5.47 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए लगभग 7.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. सेलेरियो की कीमत लगभग 5.25 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

ये रही Maruti Suzuki WagonR के हर वेरिएंट की कीमत, बुक करने से पहले जरूर जान लें । Click here to read full story

WagonR: मारुति सुजुकी वैगनआर में 1 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल, के दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर