Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 22 October 2022

Ola ने सबसे सस्ता Electric Scooter कर दिया लॉन्च, 100KM की रेंज, ₹999 में होगा बुक । Click here to read Full Story

Ola S1 Air electric scooter Launch: कंपनी ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को Ola S1 Air नाम दिया गया है. स्कूटर की बुकिंग 999 रुपये में हो सकेगी. इस स्कूटर में आपको 100KM से ज्यादा की रेंज मिलने वाली है

बेस्ट माइलेज वाली 7 सीटर गाड़ियां, 1 लीटर में चलेगी 26KM तक, कीमत भी ज्यादा नहीं । Click here to read Full Story

7 Seater Car: हम आपके लिए ऐसी गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो माइलेज के मामले में भी शानदार हो और जिसमें आप पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर सकें. इस लिस्ट की सभी गाड़ियां 7 सीटर हैं. यानी सबसे ज्यादा माइलेज वाली 7 सीटर गाड़ियां

इस सस्ती मोटरसाइकिल के आगे सब 'फेल', खरीदने के लिए लंबी लाइन, सबसे ज्यादा बिकी । Click here to read Full Story

Two Wheelers sales: यहां हम आपको सितंबर महीने में बिकने वाली टॉप 5 बाइक्स के बारे में बता रहे हैं. इस बार भी हीरो की एक बाइक के आगे बाकी सभी कंपनियों की बाइक्स फेल हो गई.

सावधान! गाड़ी के हैंडब्रेक से जुड़ा यह नियम जान लीजिए, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान । Click here to read Full Story

Car Handbrake Rules: हैंडब्रेक के जरिए आप खड़ी हुई गाड़ी को आगे या पीछे जाने से तो रोकते ही हैं, साथ ही इमरजेंसी में कार रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अगर आपको हैंडब्रेक से जुड़े एक जरूरी नियम का नहीं पता तो आप नुकसान कर सकते हैं.

Maruti Baleno के हर वेरिएंट की कीमत, बेस वेरिएंट बस इतने का, 360° कैमरा जैसे फीचर्स । Click here to read Full Story

Maruti Suzuki Baleno 2022: मारुति की बलेनो (Maruti Baleno 2022) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार है. अगर आप भी बलेनो कार को खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए मारुति बलेनो 2022 के हर वेरिएंट की प्राइस लिस्ट लेकर आए हैं.

Petrol Pump वाले ऐसे काट रहे आपकी जेब, चूना लगने से बचना है तो जान लीजिए तरीका । Click here to read Full Story

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर फ्रॉड आम हो गए हैं. आपकी जेब काटने के लिए अक्सर पंप वाले आपको कम तेल दे देते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर अक्सर किस तरह आपको चूना लगाया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं?

Hyundai बंद कर रही पॉपुलर डीजल कार, टूट जाएगा फैन्स का दिल, 25KM से ज्यादा का माइलेज । Click here to read Full Story

Hyundai diesel car: हुंडई से ग्राहकों को बुरी खबर मिल सकती है. कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक हुंडई आई20 (Hyundai i20) का डीजल इंजन बंद कर सकती है. ऐसा 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने जा रहे नए उत्सर्जन नियमों (Emissions Regulations) के कारण हो सकता है.

₹35,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, बिना लाइसेंस चला सकेंगे, किराए पर भी मिलेगा । Click here to read Full Story

Affordable Electric Scooter: खास बात है कि स्कूटर की कीमत भी बेहद कम है और इसमें बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी मिलती है. स्कूटर चलाने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं और इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी ज्यादा डिटेल्स

Creta-Seltos की टक्कर पर आ गई धांसू SUV, कीमत बस 15.59 लाख रुपये, सेफ्टी में 5-स्टार । Click here to read Full Story

Skoda Kushaq New Model: कंपनी स्कोडा कुशाक का एनिवर्सरी एडिशन (Skoda Kushaq Anniversary Edition) लाने वाली है. लॉन्चिंग से पहले ही इस गाड़ी की कीमत लीक हो गई है. आपको बता दें कि स्कोडा कुशाक देश की सबसे मजबूत SUV कार है.

Delhi में चलाते हैं कार तो अब रेड लाइट पर करना होगा यह काम, 28 अक्टूबर से नया 'नियम' । Click here to read Full Story

अगर आप दिल्ली में कार या दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो आपके लिए एक नया नियम आ गया है. दिल्ली सरकार वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए 28 अक्टूबर से नए कैंपेन की शुरुआत की है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर