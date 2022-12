Money Upay: इन 6 चीजों के होने से कभी नहीं रूठती हैं माता लक्ष्मी, नए साल से पहले जरूर ले आएं घर

How to please maa laxmi: जीवन में हर कोई धनवान बनना चाहता है. लेकिन अक्सर कड़ी मेहनत और ईमानदारी के काम करने के बावजूद घर में पैसे की तंगी बनी रहती है. ऐसे में इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से धन की परेशानी दूर होगी और कर्ज से मुक्ति मिलगी.