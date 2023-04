Nail Astrology: इन 3 दिन भूलकर भी न काटे नाखून, घर आती है कंगाली; अच्छा-खासा जीवन हो जाएगा तबाह

Nail Cutting Best day according to Astrology: आपने बचपन से ही अपने बड़े-बुजुर्ग से सुना होगा कि हमें इस दिन नाखून काटने चाहिए या किस दिन नहीं. ज्योतिष शास्त्र में नाखून काटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. दरअसल, बड़े-बुजुर्ग की इन बातों में ज्योतिष शास्त्र के कई नियम और वजह भी बताई गई हैं. कि गलत समय और दिन में नाखून काटने से घर में नकारात्मकता का विस्तार होता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का आना शुरू हो जाता हैं. यहां तक कि व्यक्ति की अच्छी-खासी जिंदगी तबाह होने में जरा भी समय नहीं लगता है. जानते हैं नाखून को लेकर ज्योतिष शास्त्र की तमाम बातों को.

इन 3 दिन न काटे नाखून - शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार को नाखून काटने से भाईयों से मनमुटाव होता है. साहस और पराक्रम कम होता है. इसके साथ ही खून से संबंधित बीमारियां होने की आशंका रहती है. - वहीं गुरुवार के दिन नाखून काटने से शिक्षा, ज्ञान और धन में कमी आती है. साथ ही आपको पेट संबंधी बीमारियां होने की आशंका हो सकती है. - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को नाखून काटने से आयु में कमी होती है. इसके अलावा आपके ऊपर से मां लक्ष्मी की कृपा में कमी आती है. - इसके अलावा चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर भी नाखून काटने की मनाही की गई है. चतुर्दशी और अमावस्‍या के दिन नाखून या बाल काटने से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. इन दिनों में नाखून काटना होता है सबसे शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन सबसे उचित माने गए हैं. इन दिनों में नाखून काटने से कोई समस्‍या नहीं होती है. वहीं नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन रविवार होता है. इस दिन नाखून काटने से गरीबी दूर होती है. व्‍यक्ति को कभी पैसों की कमी नहीं होती है, साथ ही जीवन में हमेशा सकारात्‍मकता रहती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)