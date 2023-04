Vastu Tips: घर में जरूर लगाएं ये पौधे, मां लक्ष्मी की कृपा से बनी रहेगी सुख- समृद्धि

Lucky Plant for Home according to Vastu Shastra: हमारे जीवन में पेड़-पौधों का बहुत ही महत्व है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ पौधे लगाने से चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं. इन पौधों को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है, साथ ही इन्हें लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन सदैव बना रहता है. कुछ फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थाई वास घर में बना रहता है. तो चलिए जानते हैं कि ये शुभ पौधे कौन-से हैं.

इन पौधों को लगाना होता है शुभ तुलसी- हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, साथ ही तुलसी की रोजना पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं. और घर पर सुख- समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए. लक्ष्मण का पौधा- लक्ष्मण का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है. यह मां लक्ष्मी का प्रिय माना गया है. साथ ही यह पौधा धन को आर्कषित करता है. कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मण का पौधा होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है. साथ ही घर में सुख-शंति का वास बना रहता है. अश्वगंधा- वास्तु शास्त्र के अनुसार, अश्वगंधा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख-शांति और समृद्धि का आगमन होता है. अगर आपके घर में भी यह पौधा नहीं है तो इसे जरूर लगवाएं. रजनीगंधा- घर में रजनीगंधा लगाना काफी शुभ माना गया है. वास्तु के अनुसार घर में रजनीगंधा का पौधा लगाने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. हरसिंगार- हरसिंगार के फूलों को पारिजात के नाम से भी जाना जाता है. कहते हैं यह जिस घर में होता है, वहां सुख-शांति बनी रहती है. साथ ही इन फूलों में तनाव दूर करने की क्षमता होती है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)