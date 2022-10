7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को DA Hike के बाद मिला दिवाली का तोहफा, अब इस भत्ते में हुई बंपर बढ़ोतरी

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी है. पहले सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया और अब वेरिएबल महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया है. केंद्रीय कर्मचारियों को पहले नवरात्रि का तोहफा मिला और अब सरकार उन्हें दीवाली का तोहफा दे रही है. पहले कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में 4 फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और एरियर (DA Arrear) का फायदा मिला है और अब केंद्र सरकार ने दूसरे कर्मचारियों (Minimum wage employees) को दिया जाने वाला वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable dearness allowance) भी बढ़ाया है.

कर्मचारियों का वेरिएबल बढ़ा

भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने केंद्रीय कर्मचारियों (एग्रीकल्चर) के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) में इजाफा किया है. अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने वेरिएबल महंगाई भत्ता (Variable DA) बढ़कर मिलेगा. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का फायदा कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 से मिलेगा.

श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के 19 जनवरी 2017 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की गई है. नोटिफिकेशन की कॉपी हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज़नेस के पास है.

किस कैटेगरी में कितना बढ़ा वेरिएबल महंगाई भत्ता?

Category of worker Rates of V. D.A. Area wise per day (in Rupees)

‘A’ ‘B’ ‘C’

Unskilled 121 111 109

Semi- Skilled/

Unskilled Supervisory 131 121 112

Skilled/ Clerical 144 131 121

Highly Skilled 158 147 131

आपको बता दें कि वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद बेसिक रेट्स और VDA मिलाकर 1 अक्टूबर 2022 से एग्रीकल्चर कर्मचारियों को बंपर मुनाफा मिलेगा. नीचे दी गई टेबल के मुताबिक, शहर वाइज VDA दिया जाएगा.

Category of worker Rates of V. D.A. Area wise per day (in Rupees)

‘A’ ‘B’ ‘C’

Unskilled 333+121=454 303+111=414 300+109=409

Semi-Skilled/

Unskilled Supervisory 364+131=495 335+121=456 307+112=419

Skilled/ Clerical 395+144=539 364+131=495 334+121=455

Highly Skilled 438+158=596 407+147=554 364+131=495

मिनिमम वेजज एडवाइजरी बोर्ड के फैसले के बाद VDA को अगले उच्चतर स्तर रुपए (next higher rupee) पर कैलकुलेट होगा.