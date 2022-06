Aadhaar Card: आपके आधार से कितने मोबाइल नंबर हैं लिंक? ऐसे देख सकते हैं पूरी लिस्ट

Aadhaar Card Latest News: आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारत में एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके बिना कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम नहीं होता है. इतना ही नहीं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सिम भी नहीं खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड से अधिकतम 9 सिम ही इश्यू करा सकता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आधार पर कोई और अंजान व्यक्ति सिम निकाल सकता है.

दूरसंचार विभाग ने जारी किया पोर्टल

इसके लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक पोर्टल बनाया है जो आपके आधार कार्ड के खिलाफ जारी किए गए सिम कार्ड की जांच करने में आपकी मदद करेगा. इस सेवा को Telecom Analytics for Fraud management and COnsumer Protection (TAFCOP) कहा जाता है. यहां आपको ये पता लग जाएगा कि आपके आधार कार्ड से कितने मोबाइल नंबर लिंक्ड हैं. ध्यान रहे कि अगर आप कोई सिम यूज नहीं कर रहे हैं या बंद हो गया है, तो उसे तत्काल बंद करवा दें.

ऐसे चेक करें अपने आधार कार्ड से जुड़े नंबर्स

इसके लिए सबसे पहले TAFCOP की आधिकारिक वेबसाइट https://tafcop.dgtelecom.gov.in/ पर जाएं.

अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें.

अब इस ओटीपी दर्ज करें और पोर्टल में साइन इन करने के लिए वेरिफाई करें.

अब आपको साइन-इन के प्रोसेस को पूरा करें.

अब आप एक नए पेज पर जाएंगे जहां आप सभी अलग-अलग मोबाइल नंबर देख सकते हैं जो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं.

दर्ज करा सकते हैं रिपोर्ट

अगर आपको इस पोर्टल पर कोई ऐसी सिम दिखती है जिसे आप यूज न कर रहे हैं तो आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आप पोर्टल पर शो हो रहे नंबर पर चेक मार्क करके This is not my number चुनें. अब नीचे शो हो रहे Report पर क्लिक करके रिपोर्ट दर्ज कराएं. जांच पूरी होने के बाद आपके आधार कार्ड से उस नंबर को हटा दिया जाएगा.