क्या Cadbury की चॉकलेट में Beef होता है? आखिरकार Company को बतानी पड़ी सच्चाई

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर लगातार ये बवाल चल रहा था कि कैडबरी चॉकलेट (Cadbury Chocolate) में बीफ (Beef) होता है. कई लोग ट्वीट करते हुए इसका दावा कर रहे थे. लेकिन क्या वाकई कैडबरी की चॉकलेट में बीफ का अंश होता है? सोशल मीडिया पर कैडबरी का बॉयकॉट अभियान (#BoycottCadbury) चलने लगा. लेकिन इस चर्चा में नया मोड़ आ गया जब कैडबरी ​इंडिया (Cadbury India) ने ट्वीट कर मामले में अपना पक्ष रखा.

कैडबरी ने अपने अपने ट्विटर (@DairyMilkIn) पर सफाई देते हुए कहा कि उसके प्रोडक्ट 100 फीसदी 'वेज' होते हैं और लोगों को किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से पहले तथ्यों की पूरी जांच करनी चाहिए.

Hi, The screenshot shared in the Tweet is not related to Mondelez products manufactured in India. All the products manufactured and sold in India are 100% vegetarian. The green dot on the wrapper signifies that.

— Cadbury Dairy Milk (@DairyMilkIn) July 18, 2021