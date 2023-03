Litti Chokha: ये अरबपति है 1.98 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक, लेकिन बिहार के लिट्टी चोखा का है दीवाना

लिट्टी चोखा

ट्विटर पर अनिल अग्रवाल के लाखों में फॉलोअर्स हैं. वह अपने अकाउंट पर मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिट्टी चोखा के साथ भी अपनी एक फोटो शेयर की थी. इसमें उन्होंने लिट्टी चोखा और बिहार के लिए अपना प्रेम जाहिर किया था. वहीं अनिल अग्रवाल के पिता एल्युमिनियम कंडक्टर का कारोबार करते थे. अनिल पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र रह चुके हैं. वह कॉलेज जाने के बजाय अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए. वह सिर्फ 19 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे. उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में शुरुआती सफलता हासिल की. वह केबल कंपनियों से स्क्रैप मेटल इकट्ठा करते और उसे मुंबई में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे.

As you all know, english isn't my first language but i understood the meaning of the word 'homesick' when i had to leave bihar for work.

There aren’t enough words to explain my love for this place. Yahan ki har baat duniya se hatt kar hai.. (1/4) pic.twitter.com/dgOzwDdCbI

