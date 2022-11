Ashneer Grover Doglapan: कभी शार्क टैंक में बोलते थे...अब अशनीर ग्रोवर ने 'दोगलापन' नाम से लिखी किताब

Ashneer Grover Doglapan: भारत-पे (BharatPe) के को-फाउंडर और रियल्टी शो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के जज अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) चर्चा में बने ही रहते हैं. अब अशनीर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. अब अशनीर अपनी कितान के नाम को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. दरअसल, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम दिया है, 'दोगलापन.'

शार्क टैंक में बोला करते थे

ये नाम उन्हें शार्क टैंक में शामिल रहने के दौरान मिला. अशनीर ग्रोवर ने शो के दौरान एक बार बोल गए, 'ये सब दोगलापन है' डायलॉग इतना वायरल हुआ, कि उसे लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई. अपने इसी फेमस डायलॉग को उन्होंने अपनी किताब का शीर्षक बना दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने इस किताब की पब्लिसिटी भी शुरू कर दी है. इस किताब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है.

ट्वीट के जरिए की अपील

अशनीर ग्रोवर ने अपनी इस किताब का प्रमोशन भी खास अंदाज में किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'किसी का पैसा लौटाना कठिन होता है, जबकि किसी निवेशक के 1 रुपये के बदले कैश 80 रुपये वापस करने हों, वो भी 3 साल में तो और भी मुश्किल है. इसके लिए दिमाग, मेहनत और जिगर होना चाहिए.' भारत-पे के को-फाउंडर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'जानें मैंने यह सब कैसे किया और प्रेरणा लें!' 'Doglapan' की अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर करें! ये लिमिटेड टाइम डील है.'

‘Kisi ka paisa lautana mushkil hai. Kisi investor ke ₹1 ke badle ₹80 lautana - cash- woh bhi 3 saal mein - aur bhi mushkil hai. Dimaag, mehnat aur jigra chahiye.’

Learn how I did it and be inspired ! Order your copy of Doglapan today !

Limited-time deal: https://t.co/jzGqSu2tVo

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) November 12, 2022