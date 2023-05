Pension पाने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने 8 साल में कर दिखाया वो काम जो कोई नहीं कर पाया

वित्त मंत्री सीतारमण ने दी जानकारी



सीतारमण ने तीन योजनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2023 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 16.2 करोड़, पीएमएसबीवाई के तहत 34.2 करोड़ और एपीवाई के तहत 5.2 करोड़ नामांकन किए गए हैं.

MyGovIndia ने किया ऑफिशियल ट्वीट

MyGovIndia ने अपने ऑफिशिल ट्वीट में लिखा है कि अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है, जिनके पास पहले कोई पेंशन कवरेज नहीं था. देशभर के गरीब और जरूरतमंद लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं. अपने गोल्डन ईयर में नागरिक आरामदायक जिंदगी को सुनिश्चित कर रहे हैं.

#AtalPensionYojana has become a ray of hope for those who previously had no pension coverage!

Ensuring a comfortable life for citizens during their golden years#JanSuraksha#8YearsOfJanSuraksha@PMOIndia @narendramodi @FinMinIndia @nsitharaman @LabourMinistry @byadavbjp… pic.twitter.com/SxlmmIFv59

— MyGovIndia (@mygovindia) May 9, 2023