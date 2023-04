PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती रहती है और चला भी रही है. आज हम पीएम किसान सम्मान की 14वीं किस्त के बारे में बात कर रहे हैं. हम यहां बताने जा रहे हैं कि किसानों को 14वीं किस्त कब आ सकती है. मतलब किसानों के खाते में पैसा कब तक आ सकता है. आपको बता दें कि इसे पहले पीएम किसान सम्मान की 13वीं किस्त 26 फरवरी को जारी की गई थी. अब 14वीं किस्त की बारी है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार केंद्र सरकार इस योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6 हजार रुपये की राशि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.

कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन



PM Kissan सम्मान निधि योजना में रजिस्टर करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाना होगा.वेबसाइट के होमपेज पर Farmer कॉर्नर होगा उसपर जाएं.यहां ‘New Farmer Ragister’ पर क्लिक करें.इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें.इसके बाद "Click Here To Continue" के ऑप्शन पर क्लिक करें.इसके बाद 'YES' पर क्लिक करके पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 भरें.फार्म भरने के बाद इसे सबमिट करके इसका एक प्रिंटआउट ले लें.

चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमीन के डॉक्यूमेंट्स, नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटो आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. इसके अलावा किसान को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होंगी. क्योंकि पैसा सरकार की तरफ से सीधे किसान के खाते में ही आएगा. वहीं आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी देना होगा जिसमें आपको इससे जुड़े मैसेज मिलते रहेंगे.

