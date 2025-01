Blinkit, Swiggy और Zepto, कौन है सबसे तेज? एक ही टाइम पर किया ऑर्डर; लेकिन इसने मारी बाजी

Quick Commerce: इस भागदौड़ और डिजिटल दुनिया में क्विक कॉमर्स कंपनियां बहुत तेजी से मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं. हर एक कंपनियां सबसे तेज सामान डिलीवर करने का दावा करती हैं. किचन से लेकर घरेलू सामान तक के लिए कस्टमर भी अब क्विक कॉमर्स कंपनियां पर निर्भर होने लगे हैं.

इसी को लेकर हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) की एक छात्रा ने एक दिलचस्प प्रयोग किया है. इस प्रयोग का उद्देश्य यह जानना था कि इनमें से कौन सबसे तेज डिलीवरी करता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए छात्रा ने लिखा, " Blinkit, Swiggy और Zepto तीनों प्लेटफॉर्म्स से एक ही समय पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए. Blinkit ने प्रोटीन बार डिलीवर करने का समय 13 मिनट बताया. Swiggy Instamart ने दूध के पैकेट के लिए 21 मिनट में डिलीवरी का वादा किया. जबकि Zepto ने पनीर डिलीवर करने के लिए सबसे कम 8 मिनट का समय बताया.

ब्लिंकिट ने मारी बाजी

छात्रा के मुताबिक, Blinkit ने इस रेस में बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया. प्रोटीन बार की डिलीवरी सिर्फ 15 मिनट में हुई, जो उनके अनुमान से केवल 2 मिनट अधिक थी. जीतने के पुरस्कार के रूप में यूजर ने Blinkit के डिलीवरी पार्टनर को एक प्रोटीन बार दिया.

वहीं, Swiggy Instamart दूसरे स्थान पर रहा. इंस्टामार्ट को अपना ऑर्डर डिलीवर करने में 20 मिनट का समय लगा. जबकि Zepto जिसने सबसे तेज 8 मिनट में डिलीवरी का वादा किया था, सबसे लेट आया. Zepto को ऑर्डर डिलीवर करने में 30 मिनट का समय लग गया.

doing good this random experiment at isb campus lol

ordering from all qcommerce apps together

> swiggy showed 21 mins ordered sid farm's milk packet

> zepto showed 8 mins ordered milky mist paneer

> blinkit showed 13 mins for one super you and one whole truth protien bar…

— Sneha (@itspsneha) January 7, 2025