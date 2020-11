Social Media पर इस वजह से हो रहा Amazon का विरोध, ट्रेंड कर रहा #BoycottAmazon

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का काफी विरोध हो रहा है. कथित तौर पर हिंदूओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कंपनी के खिलाफ ट्विटर पर #BoycottAmazon ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अमेजन ऑनलाइन इस तरह के बैकलैश का सामना कर रहा है. इस साल की शुरुआत में, ई-कॉमर्स कंपनी को भारतीय ध्वज के अलावा भगवान गणेश और आध्यात्मिक प्रतीक ओम के चित्रों के साथ डोरमैट और बाथरूम कालीन बेचने के लिए नेटिजंस से भारी आलोचना मिली.

इस वजह से हो रहा है विरोध

अमेजन के प्लेटफॉर्म पर कुछ विक्रेता ऊँ (ओम) शब्द लिखे डोरमेट बेच रहे हैं. हिंदू धर्म में यह शब्द एक पवित्र प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर सैलर्स देवी-देवताओं के चित्र वाले इनरवियर बेचे जा रहे हैं, जिसका भी काफी विरोध हो रहा है.

ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्टर पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि, 'हिंदुत्व की अवमानना करने के लिए मैं अमेजन का बहिष्कार करता हूं.' ओम शब्द हिन्दुओं के लिए शिव भगवान का उच्चारित किये जाने वाला पवित्र शब्द है. यह पवित्रता और शिव का प्रतीक है.

#BoycottAmazon @JeffBezos @amazonIN @amazon we dont believe in beheading...but we have our religious sentiments too... you disrespect our godess printing sexy pose in t-shirt...we worship as a mother her.#BoycottAmazon pic.twitter.com/XmgvezSeA7 — Ankit Patel (@AnkitPatel752) November 10, 2020

#BoycottAmazon Hinduism has become a soft target because of our tolerance. Be it our festivals, Bollywood,etc. Everywhere Hinduism is mocked at — Travelling Junkie (@TravellingJunk1) November 10, 2020

why don’t moslems, hindus and all these third-world idiots not understand free speech? no, we don’t need to #BoycottAmazon for hurting hindu people’s religious sentiments. — John Zubair Kazi (@zubairskazi) November 10, 2020

बताते चले कि इसस पहले तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर विरोध होना शुरू हो गया है. तनिष्क पर पहले विज्ञापन के चलते कथित 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगा था.

