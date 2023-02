India Singapore: आज भारत- सिंगापुर मिलकर करने वाले हैं ये काम, चीन को लग जाएगी मिर्ची; दुनिया में बजेगा इंडिया का डंका

Cross border connectivity of money between India and Singapore: अपने दूरदृष्टि रवैये के साथ भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे पीएम नरेंद्र मोदी अब एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं. वे आज सुबह 11 बजे सिंगापुर के PM ली सीन लूंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे. इसके साथ ही भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow के बीच क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत हो जाएंगे. यह लॉन्चिंग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) के प्रबंध निदेशक रवि मेनन की ओर से की जाएगी.

अब बिना दिक्कत के सिंगापुर भेज सकेंगे पैसे दूसरे शब्दों में कहें तो अब भारत का UPI अब आप धड़ल्ले से सिंगापुर (PayNow of Singapore) में भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके चलते सिंगापुर में बसे प्रवासी भारतीय बिना किसी दिक्कत के तुरंत अपने घरवालों को पैसे भेज सकेंगे. साथ ही वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए उनके पैरंट्स अब आराम से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. पैसों इस क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे. पश्चिमी देशों का निशाना नहीं बनेगा भारत सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की इस पहल से दुनिया में भारतीय UPI की धाक बढ़ेगी, जिसका फायदा रुपये की मजबूती पर पड़ेगा. अपना खुद का ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर सिस्टम होने की वजह से भारत कभी भी रूस की तरह शिकार नहीं बनेगा. जिसके लेन-देन पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा रखा है क्योंकि उसके पैसों का गेटवे पश्चिमी देशों से होकर जाता है. पावरफुल देश के रूप में उभरेगा भारत फाइनेंशल एक्सपर्टों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जब चाहे, बेहद कीमत पर अपनी धनराशि से सिंगापुर (PayNow of Singapore) से भारत या भारत से सिंगापुर ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी. केवल आपके फोन में मौजूद यूपीआई के जरिए आप इस काम को कर सकेंगे. इस पहल से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे चीन को भी जबरदस्त झटका लगेगा और भारत एक पावरफुल देश के रूप में उभर सकेगा.