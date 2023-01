RRTS Rapid Rail: दिल्ली-मेरठ RRTS रैपिड रेल की 160KM प्रति घंटे की स्पीड ने चौंकाया, देखें भारत की सबसे तेज मेट्रो का VIDEO

Delhi-Meerut RRTS Rapid Rail: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भारत का पहला हाई स्पीड रैपिड रेल शहरी नेटवर्क होगा. निर्माणाधीन रेलवे लाइन दिल्ली से शुरू होगी और गाजियाबाद, मोदीनगर और मुजफ्फरनगर से होते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ को जोड़ेगी. जबकि आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए एनसीआरटीसी द्वारा तैनात किए जाने वाले आधुनिक ट्रेनसेट 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है.

अब ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारत की पहली रैपिड रीजनल रेल को एक निर्माणाधीन आरआरटीएस ट्रेन स्टेशन से 150 किमी प्रति घंटे की स्पीड से गुजरते हुए दिखाया गया है. यह रेल नेटवर्क सिस्टम शुरू होने के बाद रैपिड रेल.. वंदे भारत एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे तेज रेल होगी. वंदे भारत एक्सप्रेस को भी 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है. लेकिन रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा सीमाएं वंदे भारत ट्रेनों की शीर्ष गति को केवल 130 किमी प्रति घंटे तक सीमित करती हैं. दूसरी ओर, आरआरटीएस एक एलिवेटेड रेलवे लाइन होगी. जिसमें कोई सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होगा और इसलिए यह बिना किसी समस्या के 150 किमी प्रति घंटे से अधिक स्पीड से चल सकती है.

बिना तारीख या स्थान वाला वीडियो एक अज्ञात स्टेशन से शूट किया गया है जहां आरआरटीएस ट्रेन सेकंड में आती है और स्टेशन छोड़ देती है. रिपोर्ट बताती है कि गति 150-160 किमी प्रति घंटा है. आरआरटीएस ट्रेनें भारत की सबसे तेज मेट्रो ट्रेनें हैं और यह पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल भी होगी. वर्तमान में, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की मूल संस्था एनसीआरटीसी दुहाई डिपो में ट्रायल रन कर रही है.

India 1st #Delhi #Meerut #RRTS Line train testing is going on full speed. #rslive pic.twitter.com/Sh6XUCfNec

