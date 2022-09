Delhi-Mumbai Expressway इन शहरों से होकर गुजरेगा, आसपास रहने वालों की हो जाएगी चांदी

Real Estate Market: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है. माना जा रहा है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की शुरुआत अगले साल से हो जाएगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने ये जानकारी दी है. इस प्रोजेक्ट की लागत 98,000 करोड़ रुपये है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) से दिल्ली से मुंबई का सफर आसान होगा और इसके आसपास के शहरों में प्लॉट और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) 1350 किलोमीटर लंबा होगा.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से इन सेक्टरों में होगा फायदा

बता दें कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को बनाना एक बड़ा कदम है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे शुरू होने से रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अवसर पैदा होंगे. कई अन्य योजनाओं को भी इसकी मदद से बढ़ावा मिलेगा. अनुमान है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाने वाला करीब 50 फीसदी ट्रैफिक डायवर्ट हो जाएगा.

रियल इस्टेट सेक्टर में होगी ग्रोथ

गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के आसपास कई शहरों में लॉजिस्टिक पार्क, बिजनेस पार्क और टाउनशिप में व्यवस्थित निवेश को बढ़ावा मिल सकता है. इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल और उद्योग डेवलप होगा. कारोबार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कारण रियल इस्टेट सेक्टर में ग्रोथ होगी. इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग भी बढ़ जाएगी.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे इन शहरों से होकर गुजरेगा

जान लें कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे गुरुग्राम, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, रतलाम, नीमच और वडोदरा समेत कई शहरों से होकर गुजरेगा. गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं. माना जा रहा है कि जैसे-जैसे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के दिन नजदीक आएंगे तो प्रॉपर्टी और टाउनशिप में निवेश में तेजी आएगा.

