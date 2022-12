E-Shram Card: बजट से पहले ही मोदी सरकार की इस स्कीम में रजिस्टर हुए 28 करोड़ से ज्यादा लोग, मिल रहा दो लाख तक का फायदा

E-Shram Yojana: सरकार की ओर से देश में लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य लोगों तक हर सुविधा पहुंचाना है. वहीं सरकार के जरिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक स्कीम चलाई जा रही है. सरकार की ओर से इस स्कीम के जरिए मजदूरों को लाखों का फायदा भी पहुंचाया जा रहा है. वहीं सरकार की इस स्कीम में बजट से पहले ही करोड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है.

E-Shram Yojana Registration

दरअसल, हम बात कर रहे हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही E-Shram Yojana की. इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ प्रदान कर रही है. वहीं सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि E-Shram Yojana के तहत अब तक करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. वहीं इस योजना में मजदूरों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है, जिसके कई फायदे भी मिलते हैं.

करोड़ों लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

Ministry of Labour ने ट्वीट कर बताया है कि अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ई-श्रम कार्ड के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं. वहीं इसके साथ ही Ministry of Labour ने एक तस्वीर भी शेयर की है. इस तस्वीर में बताया गया है कि 14 दिसंबर 2022 तक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 28 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

If you are working in the unorganised sector, you can register on the e-Shram portal and avail benefits through the e-Shram card. @mygovindia @DGLabourWelfare #AzadiKaAmritMahotsav #LabourMinistry #eshram pic.twitter.com/AzaibVqqjy

— Ministry of Labour (@LabourMinistry) December 14, 2022