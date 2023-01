Titter CEO Elon Musk: ट्विटर (Twitter) की डील के बाद एलन मस्‍क (Elon Musk) ने हजारों कर्मचार‍ियों की छंटनी कर दी. लेक‍िन ऐसा करने से उनकी मुश्‍क‍िलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ मस्‍क की संपत्‍त‍ि में र‍िकॉर्ड ग‍िरावट आ रही है तो दूसरी तरफ वह इस घाटे के कारण क‍िराया भी नहीं चुका पा रहे. ब्‍लूमबर्ग ब‍िलेन‍ियर इंडेक्‍स (Bloomberg Billionaires Index) के आंकड़ों के अनुसार उनकी संपत्‍त‍ि में प‍िछले एक साल में 73 म‍िल‍ियन डॉलर की ग‍िरावट आई है.

ट्विटर ऑफ‍िस का लंबे समय से क‍िराया नहीं गया

मस्‍क की नेटवर्थ घटकर 132 ब‍िल‍ियन डॉलर रह गई है. मीड‍िया र‍िपोटर्स में यह भी दावा क‍िया जा रहा है क‍ि ट्विटर ऑफ‍िस का क‍िराया नहीं चुका पाने के कारण कर्मचारियों को बाहर न‍िकाल द‍िया गया है. ट्विटर की डील के बाद अपने बयान को लेकर अक्‍सर चर्चा में रहने वाले मस्‍क के बुरे द‍िन शुरू हो गए हैं. मीड‍िया र‍िपोर्ट में बताया जा रहा है क‍ि ट्विटर ऑफ‍िस का प‍िछले काफी समय से क‍िराया नहीं गया है.

माल‍िक ने कर्मचार‍ियों को बाहर न‍िकाला

टेक एनालिस्ट केजी न्‍यूटन (Casey Newton) के अनुसार सिंगापुर में स्‍थ‍ित ट्विटर ऑफिस के मालिक ने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है. एक ट्वीट के जर‍िये केजी ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एलन मस्क प‍िछले कई महीने से किराया नहीं दे पाए. इसके ल‍िए उन्‍हें कई बार नोटिस भेजा गया. उनकी तरफ से क‍िसी प्रकार का र‍िस्‍पांस नहीं म‍िलने पर कर्मचार‍ियों को बाहर न‍िकाल द‍िया गया है.

I'm told Twitter employees were just walked out of its Singapore office — its Asia-Pacific headquarters — over nonpayment of rent. Landlords walked employees out of the building

— Casey Newton (@CaseyNewton) January 11, 2023