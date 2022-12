Job: सरकार ने दी बड़ी सुविधा, जॉब छोड़ते ही तुरंत करें ये काम, होगा फायदा

PF Balance: सरकार की ओर से लोगों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम के जरिए लोगों को अलग-अलग प्रकार के फायदे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इन्हीं स्कीम में लोगों को पीएफ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है. नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफ खाता काफी अहम भूमिका निभाता है. इससे नौकरीपेशा लोगों की बचत करवाई करवाई जाती है, जो कि उनके रिटायरमेंट में काम आ सकती है.

पीएफ अकाउंट

वहीं ईपीएफओ (EPFO) खाताधारक नौकरी बदलने के बाद एग्जिट डेट (Exit Date) ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. ईपीएफओ ने अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक सुविधा शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को नौकरी बदलने के बाद ऑनलाइन 'Exit Date' को अपडेट करने की इजाजत देती है. यह सुविधा पहले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी. पहले केवल नियोक्ता ही Exit Dates को ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे लेकिन अब कर्मचारी भी ये काम कर सकते हैं.

Exit Date को ऐसे करें अपडेट

- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

- अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में जाएं.

- Manage पर क्लिक करें.

- Mark Exit पर क्लिक करें.

- Select Employment ड्रॉपडाउन मेन्यू देगा, जहां से आप अपना पीएफ खाता नंबर चुन सकते हैं.

- Date of Exit डालें और कारण भरें.

- Request OTP पर क्लिक करें. ओटीपी आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

- OTP दर्ज करें.

- चेकबॉक्स चुनें.

- Update और OK पर क्लिक करें.

- आपको यह पुष्टि करने वाला एक संदेश प्राप्त होगा- Date of exit has been successfully updated.

- अब View सेक्शन में नेविगेट करें और उसके तहत Service History देखें.

- अब आप अपने EPS और EPF दोनों खातों में शामिल होने और बाहर निकलने की तारीख देख सकते हैं.

- ध्यान दें कि आप अपने रोजगार की जगह को छोड़ने के 2 महीने बाद ही Exit Date डाल सकते हैं.

