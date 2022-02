EPFO: बिना UAN नंबर के PF खाते से निकाल सकते हैं पैसा! पीएफ बैलेंस भी कर सकते हैं चेक, ये रहा तरीका

नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना पीएफ का बैलेंस चेक करना होता है और आप यूएएन नंबर (UAN Number) भूल गए होते हैं. ऐसे में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप बिना यूएएन नंबर (UAN Number) के भी पीएफ एकाउंट का बैलेंस (PF Account Balance) बेहद आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप यूएएन नंबर के बिना खाते से पैसा भी निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप्स-बाय-स्टेप प्रोसेस जिससे पीएफ खाते का बैलेंस चेक किया जा सकता है.

जानिए स्टेप्स-बाय- स्टेप प्रोसेस

- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.

- अब यहां दिए गए 'Click Here to Know your EPF Balance' पर क्लिक करें.

- इसके बाद 'Member Balance Information' टैब पर क्लिक करें.

- अब अपने राज्य के विकल्प को चुनें फिस अपने ईपीएएफओ ऑफिस लिंक पर जाएं.

- अब अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

- अब सारी डिटेल सबमिट करें.आपका पीएफ बैलेंस आपके सामने आ जाएगा.

यूएएन नंबर (UAN Number) के बिना ऐसे निकालें पीएएफ से पैसा

आप बिना यूएएन नंबर के भी पीएफ अकाउंट (PF Account) से निकासी कर सकते हैं.

- इसके लिए आपको एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा.

- फिर इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा कराना होगा.

- यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है.

- कर्मचारी इपीएफ खाते से पूर्ण निकासी तभी कर सकते हैं, जब व्यक्ति का रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो.

- अगर कोई ईपीएफ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 प्रतिशत हिस्से की निकासी कर सकता है.

