हवाई यात्रा हुई आसान! 32 नई डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू, फटाफट करें टिकट बुक; यहां देखें रूट लिस्ट और किराया

Go First announced new flights: हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. अब आप देश में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से सफर कर सकते हैं. दरअसल, घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) ने गुरुवार को डोमेस्टिक नेटवर्क को बढ़ाते हुए 32 नई फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है.