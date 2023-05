Go First Crisis: अगर आप भी अक्‍सर फ्लाइट से यात्रा करते हैं या इन द‍िनों आप कहीं जाने के ल‍िए फ्लाइट ट‍िकट बुक कराने का प्‍लान कर रहे हैं तो इस खबर से आपको राहत म‍िलेगी. व‍ित्‍तीय संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) 26 मई तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेगी. कंपनी ने उम्मीद जताई कि वह जल्दी ही बुकिंग बहाल करेगी. एयरलाइन की तरफ से 27 मई से फ्लाइट की बुक‍िंग शुरू की जा सकती है. दिवाला समाधान कार्यवाही से गुजर रही गो फर्स्ट ने 3 मई से उड़ानों का संचालन निलंबित कर रखा है.

बुकिंग रोकने का निर्देश दिया गया डीजीसीए (DGCA) की तरफ से कंपनी को अगले आदेश तक बुकिंग रोकने का निर्देश दिया गया है. गो फर्स्ट (Go First) ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि परिचालन संबंधी कारणों से 26 मई, 2023 तक की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. कंपनी ने कहा, 'जल्द बुक की गई टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन की बहाली के लिए आवेदन दायर किया है. हम जल्दी ही बुकिंग बहाल करने में सक्षम होंगे.' हवाई ट‍िकट की कीमतों पर द‍िखाई द‍िया असर

प‍िछले द‍िनों गो फर्स्ट (Go First) की तरफ से व‍िमान सेवा न‍िलंब‍ित क‍िये जाने का असर हवाई ट‍िकट की कीमतों पर देखा गया था. कुछ रूट पर ट‍िकट की कीमत बढ़कर पांच गुने तक पहुंच गई थीं. अब जब गो फर्स्ट (Go First) की उड़ान शुरू हो जाएंगी तो उम्‍मीद की जा रही है क‍ि ट‍िकट की कीमत नीचे आएंगी और आम आदमी को सहूल‍ियत म‍िलेगी. इससे पहले Go First की तरफ से लोगों का पैसा र‍िफंड करने के ल‍िए कदम उठाया गया. र‍िफंड के ल‍िए एविएशन कंपनी ने नई वेबसाइट लॉन्च की है. यात्र‍ियों को ट‍िकट का रिफंड ट्रैवल एजेंट और अन्य वेबसाइट का भुगतान क‍िये जाने के बाद ही द‍िया जाएगा. न‍िलंब‍ित फ्लाइट के ट‍िकट का र‍िफंड प्रोसेस करने के ल‍िए gofirstclaims.in/claims वेबसाइट लॉन्च की गई है.