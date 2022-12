GST: जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई! बजट से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, इस चीज पर टैक्स किया पूरी तरह से माफ

Tax Rate: GST काउंसिल की 48वीं बैठक हो चुकी है. इस बैठक में GST काउंसिल की ओर से कई फैसले लिए गए हैं. वहीं इस बार की GST काउंसिल में किसी पर भी टैक्स (Tax) नहीं बढ़ाया गया है. हालांकि टैक्स घटाया जरूर गया है. GST काउंसिल की बैठक में टैक्स घटाने का इंतजार सभी लोगों को था, जिस पर अब फैसला भी लिया जा चुका है. टैक्स घटाने का फायदा लोगों को भी मिलता हुआ दिखने वाला है.

टैक्स खत्म करने का फैसला

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इस बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने दी. इसी बीच संजय मल्होत्रा ने ऐसी जानकारी दी, जिसका असर काफी लोगों पर पड़ने वाला है. संजय मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में दालों के छिलके पर GST खत्म करने का फैसला किया गया है.

इस पर नहीं वसूला जाएगा टैक्स

संजय मल्होत्रा ने बताया कि अभी तक दालों के छिलके पर 5 फीसदी की दर से GST लगाया जाता था. हालांकि अब दालों के छिलके पर GST खत्म करने का फैसला लिया गया है. जिसका मतलब है कि अब दालों के छिलके पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा.

Tax rate on husk of pulses, including chilka and concentrates, has been reduced from 5% to nil.

- Revenue Secretary Shri Sanjay Malhotra while elaborating on outcomes of 48th GST Council Meeting. pic.twitter.com/PR5tUmTfxN

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) December 17, 2022