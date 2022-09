Insurance Policy: आप बीमा पॉलिसी पर ले सकते हैं लोन, ब्याज दरें भी रहेंगी कम; यहां जाने पूरा तरीका

How to get Loan: अगर आप जरूरत के समय लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बीमा पॉलिसी भी एक बढ़िया विकल्प है. ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इस बारे में विस्तार से समझाते हैं.