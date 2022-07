Share Market: शेयर बाजार में निवेश के लिए यही है बढ़िया समय, इन कंपनियों में पैसा लगाने से मिलेगा मोटा मुनाफा

How to invest in share market Share Market: अगर आप जल्दी अमीर बनने के लिए शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सही समय आ गया है. आपको लंबी अवधि के निवेश वाले शेयरों की खरीद शुरू कर देनी चाहिए. इस समय हेल्थकेयर और आईटी सेक्टरों के शेयरों में खरीदारी के अच्छे अवसर बने हुए हैं. ऐसे में अगर आप मौके का फायदा उठाते हुए शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको लंबी अवधि में इसका फायदा हो सकता है.

सप्ताह के शुरुआती दिन चढ़े भाव

इस सप्ताह के शुरुआती 3 दिन अब तक बढ़िया गए हैं. शेयरों (Share Market) के भाव चढ़ने से निवेशों पर जमकर पैसा बरसा है. इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं, जो मन होने के बावजूद शेयर बाजार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. उनकी वजह भी जायज है. दरअसल इस वक्त सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 7 हजार अंक नीचे चल रहा है. ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं सेयर बाजार में पैसा लगाने पर उन्हें फायदे के बजाय नुकसान न हो जाए.

आईटी और हेल्थकेयर कंपनियों में करें निवेश

फाइनेंस एक्सपर्ट के अनुसार अब स्टॉक मार्केट (Share Market) को लेकर हिचक दूर करने का वक्त आ गया है. सितंबर 2022 तक मार्केट में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों थमते नजर आएंगे. अच्छी कमाई करने के लिए उन्हें आईटी और हेल्थकेयर से जुड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. आने वाले वक्त में इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल है. ऐसे में उन्हें लंबी अवधि में इन निवेश पर काफी फायदा होगा.

छोटी और मध्यम अवधि के निवेश वाले अभी रुकें

स्टॉक मार्केट (Stock Market) पर नजर रखने वाले एक्सपर्टों का कहना है कि जो लोग छोटी और मध्यम अवधि के लिए कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अभी रुकना चाहिए. करीब 3 महीने बाद अमेरिका अपनी तकनीकी मंदी के दौर से काफी हद तक बाहर आ जाएगा. उसके बाद छोटी और मध्यम अवधि में निवेश के लिए अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे. एक्सपर्टों ने कहा कि ज्यादा फायदे के लिए निवेशकों को उन आईटी कंपनियों में बारे सोचना चाहिए, जिनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं बेहतर नजर आ रही हैं.

