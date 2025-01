'अमीर बन गया हूं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं' इंटरप्रेन्योर के मन में घर कर गई ये बात, एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा भावुक नोट

Vinay Hiremath Business: भारतीय मूल के बिजनेसमैन और लूम के को-फाउंडर विनय हिरमेठ ने अमीर बनने के बाद महसूस कर रहे असुरक्षा को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. विनय हिरेमठ ने अपनी स्टार्टअप को 2023 में $975 मिलियन (लगभग ₹7,800 करोड़) में बेच दिया था. एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अमीर बनने के बाद उनके जीवन में खालीपन और असमंजस की भावना घर कर गई है.

"I am rich and I have no idea what to do with my life," कैप्शन के साथ विनय ने लिखा है, "पिछला साल मेरे लिए जैसे धुंधला सा बीता है. कंपनी बेचने के बाद मैं ऐसी अनरिलेटेबल स्थिति में हूं जहां मुझे दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ एक साइड-क्वेस्ट जैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई मोटिवेशन टाइप नहीं है. अब मेरे पास पैसे कमाने या स्टेटस पाने की वह पुरानी इच्छाएं नहीं हैं."

क्या करें समझ नहीं आ रहाः विनय

उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास फुल फ्रीडम है, लेकिन वे इसका उपयोग कैसे करें, यह समझ नहीं आ रहा है. "सच कहूं, तो मैं जीवन को लेकर बहुत आशावादी नहीं हूं."

अपने जीवन के कुछ यादगार पलों को याद करते हुए विनय ने लिखा कि इसी इनसिक्योरिटी के कारण गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, जिसके साथ दो साल बिना शर्त प्यार में बिताए थे. विनय ने इस पल को "बेहद दर्दनाक" बताया है. हालांकि, यह भी माना है कि यह सही फैसला था.

अपने ब्लॉग में उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से माफी मांगते हुए लिखा, "अगर मेरी एक्स यह पढ़ रही है, तो थैक्यू. हर चीज़ के लिए. मुझसे जो उम्मीद थी, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए वो मुझे माफ कर दे."

I am rich and have no idea what to do with my life.

Where I talk about leaving Loom, giving up $60m, larping as Elon, breaking up with my girlfriend, insecurities, a brief stint at DOGE, and how I'm now in Hawaii self-studying physics.https://t.co/cMgAsXq3St

