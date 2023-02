इनकम टैक्स

आयकर विभाग ने बजट 2023 में घोषित नई आयकर व्यवस्था अच्छी है या पुरानी बेहतर है, यह तय करने में एक मदद करने के लिए एक 'Tax Calculator' जारी किया. आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव है. इसकी मदद से यह गणित लगाया जा सकता है कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा.

इनकम टैक्स कैलकुलेटर

आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, 'Tax Calculator अब लाइव है! धारा 115बीएसी के अनुसार व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी) के लिए पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई कर व्यवस्था की जांच करने के लिए एक समर्पित टैक्स कैलकुलेटर को अब इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है.'

Tax Calculator is now live!

A dedicated tax calculator to check Old Tax Regime vis-à-vis New Tax Regime for Individual/HUF/AOP/BOI/Artificial Juridical Person(AJP) as per Section 115BAC can now be accessed on the IT Dept website.

Pl check the link below:https://t.co/dy04iY4oj5 pic.twitter.com/JF4VfmXQw4

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 20, 2023