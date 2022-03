इनकम टैक्स से भरा सरकार का खजाना, इतिहास का सबसे बड़ा कलेक्शन; चौंका देगा ये आंकड़ा

Income Tax Collection: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा है कि आयकर विभाग अपने इतिहास का ‘ऊंचा’ कर संग्रह दर्ज किया है. देश में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसमें अग्रिम कर संग्रह के आंकड़ों से मदद मिली है. चालू वित्त वर्ष में अग्रिम कर भुगतान में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Net Direct Tax collections for the F.Y. 2021-22 at Rs. 13,63,038 crore showing a growth of over 48.4%⁰ Read more https://t.co/lAL2Gi0Uzr

महापात्र ने कहा कि आज की तारीख तक शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.63 लाख करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले समान अवधि की तुलना में यह 48 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर शुद्ध संग्रह 2020-21 की समान अवधि से 48.4 प्रतिशत अधिक है. 2019-20 की तुलना में यह 42.5 प्रतिशत और 2018-19 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है. महापात्र ने कहा, ‘यह पिछले सबसे ऊंचे आंकड़े से 2.5 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है. विभाग के इतिहास में यह आयकर संग्रह का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.’ सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है.

Advance Tax collections for the F.Y. 2021-22 (Till 4th Instalment) stand at Rs. 6,62,896.3 crore as on 16.03.2022 which shows a growth of approximately 40.75%⁰⁰ Refunds aggregating to Rs. 1,87,325.9 crore issued in the current fiscal

