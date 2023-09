Income Tax: इन लोगों के लिए बढ़ गई ITR फाइल करने की तारीख, अब 30 नवंबर तक का है समय

ITR Deadline Extended: सरकार ने अब कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है. कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब आपके पास आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.

CBDT ने किया ट्वीट

CBDT की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है. CBDT ने ट्वीट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी दाखिल करने की ड्यू डेट 31.10.2023 तक बढ़ा दी है. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आईटीआर जमा करने की ड्यू डेट भी 30.11.2023 तक बढ़ा दी गई है.

CBDT extends due date for filing of Form 10B/10BB for FY 2022-23 to 31.10.2023.

Due date for furnishing of ITR in Form ITR-7 for the AY 2023-24 also extended to 30.11.2023.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 18, 2023