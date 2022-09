Festive Special Train: छठ और दिवाली पर आराम से घर जाइए, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें; मिलेगी कंफर्म सीट!

Special Trains: त्योहारों का सीजन आने वाला है. अगले कुछ महीनों में दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहार हैं. इन त्योहारों पर दूसरे शहरों में काम करने वाले लाखों लोग अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी हो जाती है. इससे बचने के लिए लोग कई महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं. खासतौर पर यूपी-बिहार के लोग ट्रेन में टिकट करा लेते हैं. लेकिन इसके बाद भी कई लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता. ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है. त्योहारों के सीजन पर भारतीय रेलवे ने कई फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.

छठ और दिवाली पर शुरू की स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने अक्टूबर में 15 से ज्यादा फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों से यूपी-बिहार के लोगों को खासतौर पर बड़ा फायदा होगा. यात्री आसानी से इन ट्रेनों में अपनी सीट बुक करा पाएंगे. अगर आपको दिवाली और छठ में घर जाना है और सामान्य तौर पर चलने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं तो आप भी इन स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं.

The Northern Railway is running Festival Special Trains for you...

Celebrate the upcoming Festivals with your family and friends...

Just Book your Berths / Seats in these Festival Special Trains at the earliest!!!#NorthernRailway #TrainUpdate #FestivalSpecialTrains pic.twitter.com/6i45xXZipD

— Northern Railway (@RailwayNorthern) September 19, 2022