IRCTC दे रहा शिरडी घूमने का मौका, सिर्फ 2 दिन का होगा टूर, रहने-खाने का नहीं लगेगा पैसा!

IRCTC Latest News: आईआरसीटीसी आपके लिए एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसमें आप शिरडी घूम सकते हैं. बता दें इस पैकेज में आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू होगी. अगर आपका भी आने वाले दिनों में शिरडी जाने का प्लान है तो आप इस पैकेज की डिटेल्स और खर्च चेक कर लें-

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि रेलवे आपके लिए 2 दिन और 1 रात का शिरडी का पैकेज लेकर आया है. इसके लिए आपको 16590 रुपये प्रकि व्यक्ति खर्च करना होगा.

Escape to tranquility with your loved ones with IRCTC's Air tour package of 2D/1N starting at ₹16,590/-pp* onwards For details, visit https://t.co/MH8VfpTNZB@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 30, 2022