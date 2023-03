Indian Railways: गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन क्यों चलाई गई, जानें इसकी खासियत और सुविधाएं

गरवी गुजरात ट्रेन टूर पैकेज

इस यात्रा के लिए एक यात्री को एसी टीयर 2 में एक सीट के लिए 52,250 रुपये और एसी टीयर 1 में एक सीट के लिए 77,400 रुपये का टिकट तय किया गया है. टिकट में शाकाहारी भोजन, यात्रा बीमा, एक टूर गाइड, ट्रेन यात्रा शामिल है. वातानुकूलित होटलों में ठहराते हुए यह ट्रेन यात्रियों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराएगी. टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भारत गौरव ट्रेन सेक्शन के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं.

Here is an exclusive inside glimpse of Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train - Garvi Gujarat Yatra!#GarviGujarat @IRCTCofficial @RailMinIndia pic.twitter.com/7IxEgViNQi

— Northern Railway (@RailwayNorthern) February 28, 2023