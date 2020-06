इंटरनेशनल फ्लाट्स शुरू करने को लेकर सरकार ने कही ये बात, भारत से इन देशों के लिए सबसे ज्यादा मांग

नई दिल्लीः पिछले महीने घरेलू उड़ानों को शुरू करने के बाद फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी देने में फिलहाल किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है. हालांकि इसको जुलाई में शुरू किया जा सकता है, अगर सब कुछ सही रहा और अन्य देशों ने अपने यहां पर उड़ान उतरने की मंजूरी दे दी.

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विश्व के ज्यादातर देशों नें फिलहाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की अपने यहां से मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में सरकार भी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है. जैसे जैसे अन्य देश अपने यहां पर विदेशी विमानों को आने की मंजूरी देंगे, तभी वो यहां से भी इनका परिचालन शुरू करने की मंजूरी देगी. सरकार का कहना है कि फिलहाल अमेरिकी उपमहाद्वीप के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स की मांग आ रही है.

In absence of a decision on resumption of international civil aviation which will depend on other countries opening up, we are left with no option but to continue what I call evacuation & repatriation flights under managed & controlled conditions: Civil Aviation Minister https://t.co/5geDr5kv7q

