IRCTC का दिवाली ऑफर, टिकट बुक करने पर होगा 50 लाख का फायदा; ऐसे उठा सकते हैं लाभ

नई दिल्ली. IRCTC की मदद से ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक की जाती है. रोजाना लाखों लोग ट्रेनों और फ्लाइट्स में सफर करते हैं. त्योहारी सीजन में ये और ज्यादा बढ़ जाता है. आने वाले कुछ दिनों में देश में कई बड़े त्योहार आने वाले हैं ऐसे में अगर आप भी IRCTC से टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. IRCTC पर टिकट बुक करने पर आपको 50 लाख रुपये तक का बीमा मिल सकता है. आइए आपको इस ऑफर के बारे में सबकुछ बताते हैं.

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है. इस ऑफर में तहत आपको फ्लाइट टिकट बुक करने पर आकर्षण छूट मिलेगी. अगर आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो आपको फ्री में 50 लाख रुपये का बीमा मिलेगा.

#Festive season calls for something special! #Book #flight tickets on #IRCTCAir, For booking benefits like easy booking, #lowest convenience fee of 50 , #Free insurance worth 50 Lac #LTC fare, special #defence fares & more https://t.co/fLKvfBLWUz /download app #DiwaliDhamaka