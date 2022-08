IRCTC फ्री में दे रहा धार्मिक यात्रा का मौका! रहने-खाने का नहीं होगा खर्चा, फटाफट चेक करें डिटेल्स

Indian Railways Tour Package: आने वाले दिनों में अगर आपका धार्मिक यात्रा करने का प्लान है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. रेलवे की ओर से खास पैकेज निकाले गए हैं, जिसके तहत आप बालाजी, श्रीकालहस्ति समेत कई मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं. इस पैकेज के लिए आपको सिर्फ 18780 रुपये खर्च करने होंगे.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अगर आपका धार्मिक यात्रा करने का प्लान है या फिर आप लॉर्ड बालाजी मंदिर, पदमावती मंदिर और श्रीकालहस्ति मंदिर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है.

Immerse in divinity covering Lord Balaji Temple, Padmavathi Temple and Sri Kalahasti with IRCTC's Air tour package. For details, visit https://t.co/o0K99QEuur @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 24, 2022