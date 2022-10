Heliport on Highway: हर हाइवे के साथ बनेगा हेली पोर्ट, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया-क्‍या होगा फायदा?

Project Aakash : प्रोजेक्‍ट आकाश के तहत बनने वाले हेलीपोर्ट पर सैटेलाइट बेस्‍ड टेक ऑफ और लैंड‍िंग (Satellite Based Take off and Landing) होगी. इससे आने वाले समय में ATC पर दबाव घटेगा.