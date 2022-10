Most Expensive Currency: इस देश की करेंसी के सामने डॉलर भी है फीका, किसी जमाने में RBI करता था इश्‍यू

Strongest Currency in the World: दुनिया की सबसे महंगी करेंसी (most expensive currency) आपसे पूछे तो शायद आप बोलेंगे कि डॉलर, लेकिन आप सही नहीं है. आखिर कौन सी करेंसी है जिसकी वैल्‍यू डॉलर से भी ज्‍यादा है.