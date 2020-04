Lockdown में अच्छी खबर: महंगाई दर घटकर हो गई 1 फीसदी, सब्जियों के दाम हुए कम

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बीच एक राहत भरी खबर भी है आपके लिए. पिछले महीने थोक महंगाई दर (WPI Inflation) में भारी कमी आई है. केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति फरवरी के 2.26 फीसदी के मुकाबले घटकर 1 फीसदी रह गई. वार्षिक आधार पर देखा जाए तो पिछले साल मार्च में थोक महंगाई दर 3.18 फीसदी पर थी. इस हिसाब से ये गिरावट आम लोगों के लिए काफी राहत भरी है. सर्दियों में प्याज के दामों में लगी आग के विपरीत मार्च महीने तक महंगाई में कमी हुई है.

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 1% (provisional) for the month of March 2020 (over March, 2019) as compared to 2.26% (provisional) for the previous month and 3.10% during the corresponding month of the previous year: Govt of India pic.twitter.com/uFML8OGDF4

— ANI (@ANI) April 15, 2020