New Labour Code: करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब से मिलेगी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, सरकार ने दी जानकारी!

Big News on New Labour Code: देशभर में जल्द ही नया लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो सकता है. सरकार लंबे समय से इसकी तैयारियां कर रही है. नौकरीपेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं.