Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, सिर्फ 55 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल! जानें सच्चाई...

Nitin Gadkari on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Price) कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है. नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अब से पेट्रोल सिर्फ 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा... यानी कि आपको ईंधन के लिए कम रुपये खर्च करने होंगे. आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से क्या सच में इस तरह का कोई ऐलान किया गया है....

तेजी से वायरल हो रही पोस्ट

इन दिनों सोशल मीडिया पर कई खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इस बीच एक ऐसी पोस्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने देशभर में सस्ता पेट्रोल-डीजल बेचने का फैसला लिया है.

PIB ने किया ट्वीट

पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि एक यूट्यूब चैनल क्लेम कर रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब से पेट्रोल 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. इस खबर को देखने के बाद में पीआईबी ने इसकी सच्चाई का पता लगाया है.

A #YouTube channel has claimed that the Minister of Road Transport & Highways, @nitin_gadkari has announced that the petrol prices will be Rs 55 per liter. #PIBFactCheck

The 2018 statement has been shown in the wrong context as news in the year 2022. pic.twitter.com/nCNnRK2O5W

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 12, 2023