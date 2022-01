पत्नी के नाम से आज ही खुलवाएं ये स्पेशल अकाउंट, हर महीने मिलेंगे 44,793 रुपये; जानिए तरीका

NPS निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में पत्नी के अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए होंगे. उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपये मिल जाएंगे. इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपये के आसपास पेंशन (Pension) मिलने लगेगी.

