Old Pension: पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव! केंद्र सरकार ने लिया ऐसा फैसला, सुनकर हो जाएगी बल्ले-बल्ले!

Central Government on Old Pension: देशभर के पेंशनर्स (pensioner) के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस समय कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (old pension) को लेकर बड़ी जंग छिड़ी हुई है. फिलहाल अब सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना के विकल्प को देख लिया है.